La Nuit des Temps Fay-en-Montagne
La Nuit des Temps Fay-en-Montagne vendredi 29 mai 2026.
Fay-en-Montagne
La Nuit des Temps
Fay-en-Montagne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 17:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Spectacle avec la compagnie Miam Miam
Olivier est cuisinier. Il est jardinier aussi. Et apiculteur. Mais surtout, Olivier est obsédé par le temps. Un individu mystérieux lui a demandé de ramener un groupe de personnes en juillet 2026 à Châlon pour une mission inconnue. Comment ? Vous le découvrirez. Pourquoi ? Il n’en sait rien. Mais il en est persuadé, il le sent, ça vaut le coup. Alors il vous invite à le rejoindre dans l’aventure. En marchant à ses côtés, en l’écoutant nous parler de son rapport au vivant, à la nourriture, aux abeilles et aux paysages, Olivier nous entraîne dans une quête énigmatique, intime et temporelle. Mais où nous mène-t-elle? Suspense ! Avec cette fable à vivre ensemble, Olivier nous fait pratiquer, entendre et goûter un paysage en nous proposant une expérience inédite du temps, bien différente de celle de nos agendas. Une expérience de science fiction pastorale, gustative, en paysage vivant.
Résidence La Nuit des Temps d’Olivier Veillon du 18 au 29 mai
Olivier Veillon nous fera pratiquer, entendre et goûter un paysage printanier ou automnal , en nous proposant une expérience inédite du temps !
En partenariat avec Les Scènes du Jura
Organisateur Association Fay d’Air .
Fay-en-Montagne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté faydair39@gmail.com
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English : La Nuit des Temps
L’événement La Nuit des Temps Fay-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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