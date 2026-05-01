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Concours d’attelage Ranch des Romalines Fenioux

Concours d’attelage Ranch des Romalines Fenioux

Concours d’attelage Ranch des Romalines Fenioux samedi 16 mai 2026.

Lieu : Ranch des Romalines

Adresse : La Berthelière

Ville : 79160 Fenioux

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Fenioux

Concours d’attelage

Ranch des Romalines La Berthelière Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Les cavaliers des Pradats organisent sur le site du Ranch des Romalines un concours d’attelage.   .

Ranch des Romalines La Berthelière Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   cavaliersdespradats79@gmail.com

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English :

L’événement Concours d’attelage Fenioux a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine

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