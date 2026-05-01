Concours d’attelage Ranch des Romalines Fenioux

Fenioux

Concours d’attelage

Ranch des Romalines La Berthelière Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les cavaliers des Pradats organisent sur le site du Ranch des Romalines un concours d’attelage. .

Ranch des Romalines La Berthelière Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cavaliersdespradats79@gmail.com

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English :

L’événement Concours d’attelage Fenioux a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Val de Gâtine