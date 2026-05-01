Fenioux

Marche Feniousienne

Stade Fenioux Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Toutinfoin vous invite à une soirée alliant sportivité et gourmandise. .

Stade Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 15 82 49

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English : Marche Feniousienne

L’événement Marche Feniousienne Fenioux a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine