Marche Feniousienne Fenioux
Marche Feniousienne Fenioux samedi 30 mai 2026.
Fenioux
Marche Feniousienne
Stade Fenioux Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Toutinfoin vous invite à une soirée alliant sportivité et gourmandise. .
Stade Fenioux 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 15 82 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche Feniousienne
L’événement Marche Feniousienne Fenioux a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine