Rudelle

Concours de belote à Rudelle

salle des fêtes Rudelle Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

L'association "Le club du temp retrouvé" vous convie à un concours de belote !

L'association "Le club du temp retrouvé" vous convie à un concours de belote !

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salle des fêtes Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 93 32 mairiederudelle@orange.fr

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English :

The association "Le club du temp retrouvé" invites you to a belote competition.

L’événement Concours de belote à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac