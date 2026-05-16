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Concours de belote à Rudelle Rudelle

Concours de belote à Rudelle Rudelle

Concours de belote à Rudelle Rudelle vendredi 20 novembre 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 46120 Rudelle

Département : Lot

Début : vendredi 20 novembre 2026

Fin : vendredi 20 novembre 2026

Tarif :

Rudelle

Concours de belote à Rudelle

salle des fêtes Rudelle Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

 L'association "Le club du temp retrouvé" vous convie à un concours de belote !

 L'association "Le club du temp retrouvé" vous convie à un concours de belote !

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salle des fêtes Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 93 32  mairiederudelle@orange.fr

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English :

The association "Le club du temp retrouvé" invites you to a belote competition.

L’événement Concours de belote à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac

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