Concours de belote à Rudelle Rudelle
Concours de belote à Rudelle Rudelle vendredi 20 novembre 2026.
Rudelle
Concours de belote à Rudelle
salle des fêtes Rudelle Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
L'association "Le club du temp retrouvé" vous convie à un concours de belote !
L'association "Le club du temp retrouvé" vous convie à un concours de belote !
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salle des fêtes Rudelle 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 93 32 mairiederudelle@orange.fr
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English :
The association "Le club du temp retrouvé" invites you to a belote competition.
L’événement Concours de belote à Rudelle Rudelle a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac
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