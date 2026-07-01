Visite libre de l’église Saint-Martial, Église Saint-Martial, Rudelle

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martial 19 et 20 septembre Église Saint-Martial Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Martial, église du XIIIe siècle.

Église Saint-Martial Rue principale, 46120 Rudelle Rudelle 46120 Lot Occitanie http://rudelle.fr L’église aurait été à l’origine la chapelle de l’hôpital mentionnée en 1266 par le testament de son fondateur, Bertrand de Cardaillac. Elle ne serait devenue église paroissiale que dans la seconde moitié du XVe siècle.

L’édifice, qui peut être daté de la deuxième moitié du XIIIe siècle, aurait été construit peu après la fondation de la bastide vers 1250.

L’église a été très restaurée dans les années 1890 par l’architecte Paul Gout, lequel a supprimé la toiture au profit d’une couverture en terrasse et a surtout ajouté les bretèches de son couronnement. Les travaux ont été surveillés par l’architecte de Cahors Achille Rodolosse.

L’église Saint-Martial est un bon exemple d’église fortifiée, cet aspect ayant cependant été amplifié par la restauration de la fin du XIXe siècle.

Eglise du 13 ème siècles