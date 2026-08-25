Concours de belote au casino Hôtel du Parc Salies-de-Béarn
lundi 12 octobre 2026 · Hôtel du Parc · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Concours de belote au casino
Hôtel du Parc 8 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:30:00
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-12
L’association les cartes salisiennes organise son traditionnel concours de belote chaque semaine à la salle Chinanou (inscription sur place). Qu’on se le dise c’est ouvert à tous, débutant ou confirmé ! Ambiance conviviale assurée !
A noter tous les participants seront récompensés. Vous êtes donc certain de repartir avec un petit quelque chose ventrèches, rôtis, poulets, fromage de brebis, filets garnis, bons d’achats de 5€… .
Hôtel du Parc 8 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 60 00 06 lescartessalisiennes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote au casino
L’événement Concours de belote au casino Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Apprenti aux Salines de Salies-de-Béarn Les Salines Salies-de-Béarn 25 août 2026
- Salies en nocturne et son marché Salies-de-Béarn 25 août 2026
- Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn 25 août 2026
- Apprenti Pelotari Trinquet Saint-Martin Salies-de-Béarn 27 août 2026
- Concert au Chalet avec Tekema Le Chalet Salies-de-Béarn 28 août 2026