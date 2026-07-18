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Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn

mardi 25 août 2026 · Salies-de-Béarn

Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Jardin public
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0

Salies-de-Béarn

Jeux à Salies en nocturne

Jardin public Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 19:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

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Inscription obligatoire sur contact@lemomentlibrairie.fr ou au 09 86 33 55 31.   .

Jardin public Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31  contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Jeux à Salies en nocturne

L’événement Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves

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