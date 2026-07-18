Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Jeux à Salies en nocturne

Jardin public Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Le Moment vous a concocté un été ludique en accompagnement des nombreuses animations prévues pour les soirées aoûtiennes de Salies en Nocturne. Retrouvez-nous avec vos amis et /ou votre famille autour des jeux de déduction et de recherches pour tous les âges.

Inscription obligatoire sur contact@lemomentlibrairie.fr ou au 09 86 33 55 31. .

Jardin public Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Jeux à Salies en nocturne

L’événement Jeux à Salies en nocturne Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Béarn des Gaves