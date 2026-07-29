Concert au Chalet avec Phil Lyn Le Chalet Salies-de-Béarn
samedi 15 août 2026 · Le Chalet · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Phil Lyn
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Avez-vous prévu de passer une soirée en bonne compagnie ? Venez donc au Chalet et profitez du Tribute Johnny Hallyday pour passer une soirée musicale pleine de bonne humeur et de convivialité. Ils vont mettre le feu donc pensez à réserver une table ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert au Chalet avec Phil Lyn
L’événement Concert au Chalet avec Phil Lyn Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier dégustation de chocolat Fèves & Chocolat Salies-de-Béarn 29 juillet 2026
- Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn 29 juillet 2026
- Apprenti Pelotari Trinquet Saint-Martin Salies-de-Béarn 30 juillet 2026
- Fêtes de Salies Salies-de-Béarn 31 juillet 2026
- Fêtes de Salies Salies-de-Béarn 31 juillet 2026