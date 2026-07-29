Concert au Chalet avec Phil Lyn Le Chalet Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Phil Lyn

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Avez-vous prévu de passer une soirée en bonne compagnie ? Venez donc au Chalet et profitez du Tribute Johnny Hallyday pour passer une soirée musicale pleine de bonne humeur et de convivialité. Ils vont mettre le feu donc pensez à réserver une table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Phil Lyn

L’événement Concert au Chalet avec Phil Lyn Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves