Hiis

Concours de belote

Salle des fêtes HIIS Hiis Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Le comité des fêtes de Hiis organise son concours de belote.

Buvette sur place et casse-croûte offert.

20h30 Début des inscriptions

20€ par équipe

21h Début du concours

En 4 parties au plus grand nombre de points .

Salle des fêtes HIIS Hiis 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The Hiis festival committee organizes its belote competition.

Refreshment bar and snacks available.

L’événement Concours de belote Hiis a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65