Concours de belote Salle des fêtes Hiis
Concours de belote Salle des fêtes Hiis vendredi 8 mai 2026.
Hiis
Concours de belote
Salle des fêtes HIIS Hiis Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Le comité des fêtes de Hiis organise son concours de belote.
Buvette sur place et casse-croûte offert.
20h30 Début des inscriptions
20€ par équipe
21h Début du concours
En 4 parties au plus grand nombre de points .
Salle des fêtes HIIS Hiis 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The Hiis festival committee organizes its belote competition.
Refreshment bar and snacks available.
L’événement Concours de belote Hiis a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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