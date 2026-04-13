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Concours de belote Salle des fêtes Hiis

Concours de belote Salle des fêtes Hiis vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : HIIS

Ville : 65200 Hiis

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Hiis

Concours de belote

Salle des fêtes HIIS Hiis Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Le comité des fêtes de Hiis organise son concours de belote.
Buvette sur place et casse-croûte offert.
20h30 Début des inscriptions
20€ par équipe
21h Début du concours

En 4 parties au plus grand nombre de points   .

Salle des fêtes HIIS Hiis 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

The Hiis festival committee organizes its belote competition.
Refreshment bar and snacks available.

L’événement Concours de belote Hiis a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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