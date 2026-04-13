Hiis

Vide Grenier

à la salle des fêtes de Hiis HIIS Hiis Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide- grenier organisé par le Comité des fêtes du village.

Buvette et restauration sur place

Réservé aux particuliers 3€ le mètre linéaire. 4€ le mètre linéaire avec table (intérieur uniquement).

Info et inscriptions au 06 31 17 71 61. .

à la salle des fêtes de Hiis HIIS Hiis 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 17 71 61

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English :

Garage sale organized by the village’s Comité des fêtes.

L’événement Vide Grenier Hiis a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65