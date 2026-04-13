Vide Grenier à la salle des fêtes de Hiis Hiis
Vide Grenier à la salle des fêtes de Hiis Hiis dimanche 10 mai 2026.
Hiis
Vide Grenier
à la salle des fêtes de Hiis HIIS Hiis Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide- grenier organisé par le Comité des fêtes du village.
Buvette et restauration sur place
Réservé aux particuliers 3€ le mètre linéaire. 4€ le mètre linéaire avec table (intérieur uniquement).
Info et inscriptions au 06 31 17 71 61. .
à la salle des fêtes de Hiis HIIS Hiis 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 17 71 61
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English :
Garage sale organized by the village’s Comité des fêtes.
L’événement Vide Grenier Hiis a été mis à jour le 2026-04-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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