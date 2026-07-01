Concours de belote Salle socioculturelle Le Donjon

Informations pratiques

Le Donjon

Concours de belote

Salle socioculturelle 11 Rue Emile Guillaumin Le Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 13:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concours de belote organisé par Soleil d’automne

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Salle socioculturelle 11 Rue Emile Guillaumin Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 12 29 alain1fayet@orange.fr

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English :

Belote Tournament Organized by Soleil d’automne

L’événement Concours de belote Le Donjon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire