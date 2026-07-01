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AGENDA · Le Donjon

Concours de belote Salle socioculturelle Le Donjon

jeudi 30 juillet 2026 · Salle socioculturelle · Le Donjon

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Salle socioculturelle
Adresse
11 Rue Emile Guillaumin
Ville
03130 Le Donjon
Département
Allier
Tarif

Le Donjon

Concours de belote

Salle socioculturelle 11 Rue Emile Guillaumin Le Donjon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 13:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Concours de belote organisé par Soleil d’automne
  .

Salle socioculturelle 11 Rue Emile Guillaumin Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 12 29  alain1fayet@orange.fr

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English :

Belote Tournament Organized by Soleil d’automne

L’événement Concours de belote Le Donjon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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