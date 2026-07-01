AGENDA · Le Donjon
Concours de belote Salle socioculturelle Le Donjon
jeudi 30 juillet 2026 · Salle socioculturelle · Le Donjon
Informations pratiques
Le Donjon
Concours de belote
Salle socioculturelle 11 Rue Emile Guillaumin Le Donjon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 13:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concours de belote organisé par Soleil d’automne
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Salle socioculturelle 11 Rue Emile Guillaumin Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 12 29 alain1fayet@orange.fr
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English :
Belote Tournament Organized by Soleil d’automne
L’événement Concours de belote Le Donjon a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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