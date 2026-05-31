Concours de belote, Rue basse, La Jasse, Chamborigaud
Concours de belote, Rue basse, La Jasse, Chamborigaud dimanche 28 juin 2026.
Concours de belote Dimanche 28 juin, 14h00 Rue basse, La Jasse Gard
5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00
Rue basse, La Jasse 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 06 43 46 »}]
Organisé par l’association les Castagnades. Jeu Cartes