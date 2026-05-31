Concours de belote, Rue basse, La Jasse, Chamborigaud

Concours de belote Dimanche 28 juin, 14h00 Rue basse, La Jasse Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Rue basse, La Jasse 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 41 06 43 46 »}]

Organisé par l’association les Castagnades. Jeu Cartes