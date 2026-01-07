Concours de belote Saint-Loup-des-Chaumes
Concours de belote Saint-Loup-des-Chaumes samedi 10 octobre 2026.
Concours de belote
Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes Cher
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10
2026-10-10
Une après-midi belote en prévision!
Retrouvez à la salle polyvalente de Saint-Loup-des-Chaumes un concours de belote organisé par l’association Sport et Loisirs. Renseignements et réservations par téléphone. .
Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 28 63 57
English :
We’re planning an afternoon of belote!
