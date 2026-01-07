Concours de belote

Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Une après-midi belote en prévision!

Retrouvez à la salle polyvalente de Saint-Loup-des-Chaumes un concours de belote organisé par l’association Sport et Loisirs. Renseignements et réservations par téléphone. .

Route de Rousson Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 28 63 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re planning an afternoon of belote!

L’événement Concours de belote Saint-Loup-des-Chaumes a été mis à jour le 2026-01-07 par OT LIGNIERES