Fête de la Grenouille

Bourg Saint-Loup-des-Chaumes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Sortez des grands rendez-vous et venez à St Loup des Chaumes, au coeur du village sous barnums, pour la fête de la grenouille, un vrai succès gustatif !

Devenue incontournable, installez-vous sous le chapiteau au cœur du village avec au programme dégustations de cuisses de grenouilles, tombola et animations surprises qui rythmeront votre soirée et elle fera vivre ce charmant village avec jovialité. Réservations recommandées. .

Bourg Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 17 28 63 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get out of the big meetings and come to St Loup des Chaumes, in the heart of the village under barnums, for the frog festival, a real taste success!

L’événement Fête de la Grenouille Saint-Loup-des-Chaumes a été mis à jour le 2026-01-07 par OT LIGNIERES