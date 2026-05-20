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Concours de belote Servilly

Concours de belote Servilly jeudi 22 octobre 2026.

Adresse : Salle la Grange

Ville : 03120 Servilly

Département : Allier

Début : jeudi 22 octobre 2026

Fin : jeudi 22 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Servilly

Concours de belote

Salle la Grange Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Organisé par le Club Rencontres et amitié.
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Salle la Grange Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 15 03 49 

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English : Belote contest

By Club Rencontres et amitié.

L’événement Concours de belote Servilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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