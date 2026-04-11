Concours de pétanque en doublette Terrain de pétanque Servilly

Servilly

Concours de pétanque en doublette

Terrain de pétanque Salle de la Grange Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Ouvert à tous. Organisé par Servilly Pétanque

.

Terrain de pétanque Salle de la Grange Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 01 00 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Doubles. Organised by Servilly Pétanque.

L’événement Concours de pétanque en doublette Servilly a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse