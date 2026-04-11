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Concours de pétanque en doublette Terrain de pétanque Servilly

Concours de pétanque en doublette Terrain de pétanque Servilly vendredi 28 août 2026.

Lieu : Terrain de pétanque

Adresse : Salle de la Grange

Ville : 03120 Servilly

Département : Allier

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Servilly

Concours de pétanque en doublette

Terrain de pétanque Salle de la Grange Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Ouvert à tous. Organisé par Servilly Pétanque
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Terrain de pétanque Salle de la Grange Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 01 00 20 

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English :

Doubles. Organised by Servilly Pétanque.

L’événement Concours de pétanque en doublette Servilly a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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