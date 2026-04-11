Concours de pétanque en doublette Terrain de pétanque Servilly
Concours de pétanque en doublette Terrain de pétanque Servilly vendredi 28 août 2026.
Servilly
Concours de pétanque en doublette
Terrain de pétanque Salle de la Grange Servilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Ouvert à tous. Organisé par Servilly Pétanque
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Terrain de pétanque Salle de la Grange Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 01 00 20
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English :
Doubles. Organised by Servilly Pétanque.
L’événement Concours de pétanque en doublette Servilly a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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