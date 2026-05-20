Concours de tarot Servilly
Concours de tarot Servilly vendredi 13 novembre 2026.
Servilly
Concours de tarot
Salle des associations Servilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 14:00:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Organisé par Rencontres et amitiés.
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Salle des associations Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 15 03 49
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English : Tarot contest
By Rencontres et amitiés.
L’événement Concours de tarot Servilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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