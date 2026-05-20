Servilly

Concours de tarot

Salle des associations Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 14:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Organisé par Rencontres et amitiés.

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Salle des associations Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 15 03 49

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English : Tarot contest

By Rencontres et amitiés.

L’événement Concours de tarot Servilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse