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Concours de tarot Servilly

Concours de tarot Servilly vendredi 13 novembre 2026.

Adresse : Salle des associations

Ville : 03120 Servilly

Département : Allier

Début : vendredi 13 novembre 2026

Fin : vendredi 13 novembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Servilly

Concours de tarot

Salle des associations Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 14:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Organisé par Rencontres et amitiés.
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Salle des associations Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 15 03 49 

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English : Tarot contest

By Rencontres et amitiés.

L’événement Concours de tarot Servilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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