Informations pratiques

Orgon

Concours de boules

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 15h30. Place du Four à Chaux Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Concours de boules, équipes choisies par deux, sur la place du Four à Chaux organisé par l’association La Boule de Beauregard.

Avis aux boulistes ! Le club La Boule de Beauregard vous donne rendez-vous pour son prochain concours. Préparez les boules, affûtez vos tirs et venez passer un bon après-midi de compétition dans une ambiance conviviale.



Format Pétanque choisie par deux

Règlement Licence obligatoire.



Sur place Pas de panique, la buvette sera ouverte tout au long de l’après-midi pour se rafraîchir entre deux mènes !



On vous attend nombreux sur les terrains. .

Place du Four à Chaux Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 63 30 13

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English :

Boules tournament, teams of two, at the Place du Four-à-Chaux, organized by the La Boule de Beauregard association.

L’événement Concours de boules Orgon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence