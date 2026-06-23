Balade avec les P’tits ânes Le sentier de la pierre au pas des P’tits ânes Orgon samedi 26 septembre 2026.

Orgon

Balade avec les P’tits ânes Le sentier de la pierre au pas des P’tits ânes

Samedi 26 septembre 2026 de 9h30 à 12h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le sentier de la Pierre au pas des P’tits ânes

En fin géologue, Fabrice vous révèlera les secrets du sentier de la Pierre, les P’tits ânes accompagneront la balade.

Musée Urgonia Les P’tits ânes

Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit

Le sentier de la Pierre au pas des P’tits ânes

En fin géologue, Fabrice vous révèlera les secrets du sentier de la Pierre, qui donne à voir les paysages et le patrimoine des Alpilles à travers ses roches et reliefs si particuliers. Pour le plaisir de tous, les P’tits ânes accompagneront la balade.

Musée Urgonia Les P’tits ânes .

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The Pierre Trail with the P?tits %E2nes

As a geologist, Fabrice will reveal the secrets of the Pierre Trail to you, and the P?tits %E2nes will join you on the walk.

Urgonia Museum Les P?tits %E2nes

L’événement Balade avec les P’tits ânes Le sentier de la pierre au pas des P’tits ânes Orgon a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles