Atelier Poterie Néolithique Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Poterie Néolithique

Lundi 17 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Atelier Poterie Néolithique .Enfants

Atelier Poterie Néolithique pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.



A partir de l’observation des poteries exposées dans le musée et la présentation des techniques de fabrication utilisées au Néolithique, les enfants façonneront leurs morceaux d’argile pour obtenir un vase néolithique selon la technique du colombin.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Neolithic Pottery Workshop.

L’événement Atelier Poterie Néolithique Orgon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence