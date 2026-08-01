Atelier Poterie Néolithique Musée Urgonia Orgon
lundi 17 août 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier Poterie Néolithique
Lundi 17 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Atelier Poterie Néolithique .Enfants
Atelier Poterie Néolithique pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.
A partir de l’observation des poteries exposées dans le musée et la présentation des techniques de fabrication utilisées au Néolithique, les enfants façonneront leurs morceaux d’argile pour obtenir un vase néolithique selon la technique du colombin.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
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English :
Neolithic Pottery Workshop.
L’événement Atelier Poterie Néolithique Orgon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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