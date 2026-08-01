Après-midi jeux de société Médiathèque Edmond Rostand Orgon
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Edmond Rostand · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Après-midi jeux de société
Mercredi 19 août 2026 à partir de 14h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Après-midi jeux de société pour les enfants à partir de 6 ans à la Médiathèque.Enfants
Après-midi jeux de société pour les enfants à partir de 6 ans à la Médiathèque.
Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque. .
Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr
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English :
Board games afternoon for children ages 6 and up at the Media Center.
L’événement Après-midi jeux de société Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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