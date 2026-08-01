Après-midi jeux de société Médiathèque Edmond Rostand Orgon

Informations pratiques

Orgon

Après-midi jeux de société

Mercredi 19 août 2026 à partir de 14h30. Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Après-midi jeux de société pour les enfants à partir de 6 ans à la Médiathèque.Enfants

Après-midi jeux de société pour les enfants à partir de 6 ans à la Médiathèque.



Inscriptions conseillées auprès de la Médiathèque. .

Médiathèque Edmond Rostand 1 Rue de la Libération Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 30 51 mediatheque@orgon.fr

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English :

Board games afternoon for children ages 6 and up at the Media Center.

L’événement Après-midi jeux de société Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence