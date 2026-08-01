Atelier Héraldique Fabrique ton blason Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Héraldique Fabrique ton blason

Jeudi 20 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Atelier Héraldique Fabrique ton blason au Musée Urgonia.Enfants

Atelier Héraldique Fabrique ton blason pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.



Cet atelier présentera les grands principes de l’héraldique. Après une découverte et une interprétation de diverses armoiries régionales, les enfants créeront leur propre blason en respectant les codes de cette science.



Inscriptions obligatoires. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Heraldry: Design Your Own Coat of Arms Workshop at the Urgonia Museum.

L’événement Atelier Héraldique Fabrique ton blason Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence