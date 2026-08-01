Atelier Trésors monétaires antiques Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Trésors monétaires antiques

Lundi 24 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Atelier Trésors monétaires antiques.Enfants

Atelier Trésor monétaire antique pour les enfants de 6 à 12 ans.



Les enfants plongeront dans l’univers des monnaies antiques, apparition et utilisation, en portant une attention toute particulière aux monnaies découvertes à Orgon, qu’ils pourront reproduire.



Sur inscriptions. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Antique monetary treasures workshop.

L’événement Atelier Trésors monétaires antiques Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence