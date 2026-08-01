Atelier Histoire de l’écriture Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Histoire de l’écriture

Jeudi 27 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Atelier Histoire de l’écriture.Enfants

Atelier Histoire de l’écriture pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.



Cet atelier retracera l’histoire de l’écriture, des premiers signes pictographiques. Les enfants écriront ensuite leur prénom en hiéroglyphes sur du papyrus.



Sur inscriptions. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

History of writing workshop.

L’événement Atelier Histoire de l’écriture Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence