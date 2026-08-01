UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Orgon

Atelier Fascinants ptérosaures Musée Urgonia Orgon

mercredi 12 août 2026 · Musée Urgonia · Orgon

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée Urgonia
Adresse
Chemin des Aires
Ville
13660 Orgon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
3 3 3

Orgon

Atelier Fascinants ptérosaures

Mercredi 12 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Atelier Fascinants ptérosauresEnfants
Atelier Fascinants ptérosaures pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.

Les enfants partiront sur les traces des ptérosaures, fascinants reptiles volants souvent confondus avec les dinosaures. Ils découvriront leur morphologie, mode de vie, alimentation avant de fabriquer un petit ptérosaure aux ailes mobiles.

Sur inscription.   .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54  urgonia.mediation@orgon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fascinating Dinosaurs Workshop

L’événement Atelier Fascinants ptérosaures Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

À voir aussi à Orgon (Bouches-du-Rhône)