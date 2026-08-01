Atelier Fascinants ptérosaures Musée Urgonia Orgon
mercredi 12 août 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier Fascinants ptérosaures
Mercredi 12 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Atelier Fascinants ptérosauresEnfants
Atelier Fascinants ptérosaures pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.
Les enfants partiront sur les traces des ptérosaures, fascinants reptiles volants souvent confondus avec les dinosaures. Ils découvriront leur morphologie, mode de vie, alimentation avant de fabriquer un petit ptérosaure aux ailes mobiles.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
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English :
Fascinating Dinosaurs Workshop
L’événement Atelier Fascinants ptérosaures Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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