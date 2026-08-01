Atelier La guerre au Moyen-Âge Musée Urgonia Orgon
mercredi 5 août 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier La guerre au Moyen-Âge
Mercredi 5 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Atelier La guerre au Moyen-Âge .Enfants
Atelier La guerre au Moyen-Âge pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia.
Les enfants découvriront l’univers de la guerre médiévale levée et composition d’une armée, les armes personnelles et de siège ainsi que les tactiques d’attaque et de défense. Ils réaliseront une petite catapulte.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
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English :
Workshop: War in the Middle Ages.
L’événement Atelier La guerre au Moyen-Âge Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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