Atelier La guerre au Moyen-Âge Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier La guerre au Moyen-Âge

Mercredi 5 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Atelier La guerre au Moyen-Âge .Enfants

Atelier La guerre au Moyen-Âge pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia.



Les enfants découvriront l’univers de la guerre médiévale levée et composition d’une armée, les armes personnelles et de siège ainsi que les tactiques d’attaque et de défense. Ils réaliseront une petite catapulte.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Workshop: War in the Middle Ages.

L’événement Atelier La guerre au Moyen-Âge Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence