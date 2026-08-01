Atelier Les pyramides égyptiennes, mésopotamiennes et aztèques Musée Urgonia Orgon

Informations pratiques

Orgon

Atelier Les pyramides égyptiennes, mésopotamiennes et aztèques

Lundi 10 août 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Atelier Les pyramides mésopotamiennes, égyptiennes et aztèques .Enfants

Atelier Les pyramides mésopotamiennes, égyptiennes et aztèques pour les enfants de 8 à 12 ans au Musée Urgonia.



Les enfants compareront trois types de pyramides les ziggurats de Mésopotamie, les pyramides égyptiennes, et les grands temples Aztèques. Bien loin des idées reçus, les pyramides de ces trois civilisations ne sont pas similaires. Ils étudieront en détails leurs modes de constructions, leurs fonctions, leurs décors et leurs renommées mondiales. Un atelier manuel de réflexion leur sera proposé. Il visera à se remémorer les spécificités de chaque pyramide et leurs similitudes.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Workshop: The Mesopotamian, Egyptian, and Aztec Pyramids %BB.

L’événement Atelier Les pyramides égyptiennes, mésopotamiennes et aztèques Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence