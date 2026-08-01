Libération d’Orgon Espace Culturel Renaissance Orgon
lundi 24 août 2026 · Espace Culturel Renaissance · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Libération d’Orgon
Lundi 24 août 2026 à partir de 18h30. Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 18:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Cérémonie Commémorative de la Libération d’Orgon.
Cérémonie Commémorative de la Libération d’Orgon à la stèle commémorative place du Four à Chaux. .
Espace Culturel Renaissance Chemin du Stade Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 00 01
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English :
Commemoration Ceremony for the Liberation of Orgon.
L’événement Libération d’Orgon Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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