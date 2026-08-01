Atelier La chasse à la Préhistoire Musée Urgonia Orgon
mercredi 5 août 2026 · Musée Urgonia · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Atelier La chasse à la Préhistoire
Mercredi 5 août 2026 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Atelier La chasse à la Préhistoire au Musée Urgonia.
Atelier La chasse à la Préhistoire pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Urgonia.
Les enfants découvriront es armes de chasses produites par les hommes Préhistoriques entre le Paléolithique et le Néolithique avant de faire une reproduction en argile et bois d’une hache polie.
Sur inscription. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
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English :
Workshop: Hunting in Prehistory at the Urgonia Museum.
L’événement Atelier La chasse à la Préhistoire Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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