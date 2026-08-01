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AGENDA · Orgon

Fête votive d’Orgon Orgon

jeudi 13 août 2026 · Orgon

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Ville
13660 Orgon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Orgon

Fête votive d’Orgon

Du jeudi 13 au lundi 17 août 2026. Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-13

Fête votive d’Orgon.
Jeudi 13 Août
9 h Concours de boules pour les jeunes et les anciens place du Four à Chaux.
19 h Food trucks aux Arènes.
21 h Jeux de Gardians animés par la Camargue du cœur aux Arènes organisés par le Club Taurin La Bouvine.

Vendredi 14 Août
10 h Enquête policière dans le village. Départ place de la Liberté.
15 h 30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.
20 h Repas moules frites place du Four à Chaux.
21 h Soirée dansante animée par l’orchestre Méphisto place du Four à Chaux.

Samedi 15 Août
9 h Déjeuner aux Arènes animé par la peña Les Astres aux Notes.
10 h Messe en l’église de l’Assomption.
11 h Bandido par la manade Grimaud route de la Gare.
12 h 30 Repas aïoli animé par la peña Les Astres aux Notes aux Restanques.
18 h Bandido par la manade Grimaud route de la Gare.
20 h Repas Food trucks place du Four à Chaux.
21 h Soirée mousse animée par DJ Bubu place du Four à Chaux.

Dimanche 16 Août
9 h Course de caisses à savon dans le centre du village.
15 h 30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.
20 h Repas rouille sétoise place du Four à Chaux.
21 h Soirée dansante animée par l’orchestre Cocktail de Nuit place du Four à Chaux.

Lundi 17 Août
8 h Concours de pêche au canal Gamet.
15 h 30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.
20 h Repas soupe au pistou place du Four à Chaux.
21 h Soirée dansante animée par l’orchestre Alméras place du Four à Chaux.


La Fête Votive est organisée par la Commission Municipale des Fêtes en association avec le Club Taurin la Bouvine, la Boule de Beauregard, l’AAPPMA et l’association Caisses à savon Velleronnaises.
En cas d’intempéries, les repas et les soirées se dérouleront à l’Espace Renaissance.
Tout au long de la fête, chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.   .

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 98 25 98  associations@orgon.fr

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English :

Votive festival of Orgon.

L’événement Fête votive d’Orgon Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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