Fête votive d’Orgon Orgon

Informations pratiques

Orgon

Fête votive d’Orgon

Du jeudi 13 au lundi 17 août 2026. Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-13

Fête votive d’Orgon.

Jeudi 13 Août

9 h Concours de boules pour les jeunes et les anciens place du Four à Chaux.

19 h Food trucks aux Arènes.

21 h Jeux de Gardians animés par la Camargue du cœur aux Arènes organisés par le Club Taurin La Bouvine.



Vendredi 14 Août

10 h Enquête policière dans le village. Départ place de la Liberté.

15 h 30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.

20 h Repas moules frites place du Four à Chaux.

21 h Soirée dansante animée par l’orchestre Méphisto place du Four à Chaux.



Samedi 15 Août

9 h Déjeuner aux Arènes animé par la peña Les Astres aux Notes.

10 h Messe en l’église de l’Assomption.

11 h Bandido par la manade Grimaud route de la Gare.

12 h 30 Repas aïoli animé par la peña Les Astres aux Notes aux Restanques.

18 h Bandido par la manade Grimaud route de la Gare.

20 h Repas Food trucks place du Four à Chaux.

21 h Soirée mousse animée par DJ Bubu place du Four à Chaux.



Dimanche 16 Août

9 h Course de caisses à savon dans le centre du village.

15 h 30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.

20 h Repas rouille sétoise place du Four à Chaux.

21 h Soirée dansante animée par l’orchestre Cocktail de Nuit place du Four à Chaux.



Lundi 17 Août

8 h Concours de pêche au canal Gamet.

15 h 30 Concours de boules place du Four à Chaux. Mêlée.

20 h Repas soupe au pistou place du Four à Chaux.

21 h Soirée dansante animée par l’orchestre Alméras place du Four à Chaux.





La Fête Votive est organisée par la Commission Municipale des Fêtes en association avec le Club Taurin la Bouvine, la Boule de Beauregard, l’AAPPMA et l’association Caisses à savon Velleronnaises.

En cas d’intempéries, les repas et les soirées se dérouleront à l’Espace Renaissance.

Tout au long de la fête, chaque enfant est sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne. .

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 98 25 98 associations@orgon.fr

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English :

Votive festival of Orgon.

L’événement Fête votive d’Orgon Orgon a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence