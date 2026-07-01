Paëlla Chemin des Aires Orgon
lundi 13 juillet 2026 · Chemin des Aires · Orgon
Informations pratiques
Orgon
Paëlla
Lundi 13 juillet 2026 à partir de 19h30. Chemin des Aires Arènes Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Paëlla aux Arènes animée par Mister Jérémy M organisée par le Club Taurin La Bouvine.
Paëlla aux Arènes animée par Mister Jérémy M organisée par le Club Taurin La Bouvine.
Menu Paëlla, Fromage, Glace, Vin.
Réservation et règlement au Bar de l’Avenir à Orgon à partir du dimanche 28 juin.
Places limitées Réservation obligatoire. Fin des réservations le 8 juillet.
Le Club Taurin La Bouvine d’Orgon vous attend nombreux pour partager une soirée conviviale et festive aux Arènes d’Orgon ! .
Chemin des Aires Arènes Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 63 40 43
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English :
Paëlla at the Arena, hosted by Mister Jérémy M and organized by Club Taurin La Bouvine.
L’événement Paëlla Orgon a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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