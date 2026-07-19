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AGENDA · Bayet

Concours de cavage sur carrés (chiens truffiers) Bayet

samedi 8 août 2026 · Bayet

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Stade Municipal Île des Grottes
Ville
03500 Bayet
Département
Allier
Tarif

Bayet

Concours de cavage sur carrés (chiens truffiers)

Stade Municipal Île des Grottes Bayet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Concours de cavage sur carrés pour chiens truffiers organisé par le club SDC ! Entrée gratuite, buvette sur place. Une belle occasion de découvrir cette discipline canine originale !
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Stade Municipal Île des Grottes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   sport-dressage-canin@orange.fr

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English :

Truffle-hunting competition on marked plots for truffle-hunting dogs, organized by the SDC club! Free admission; refreshments available on site. A great opportunity to discover this unique canine sport!

L’événement Concours de cavage sur carrés (chiens truffiers) Bayet a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule

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