Informations pratiques

Bayet

Concours de cavage sur carrés (chiens truffiers)

Stade Municipal Île des Grottes Bayet Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Concours de cavage sur carrés pour chiens truffiers organisé par le club SDC ! Entrée gratuite, buvette sur place. Une belle occasion de découvrir cette discipline canine originale !

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Stade Municipal Île des Grottes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes sport-dressage-canin@orange.fr

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English :

Truffle-hunting competition on marked plots for truffle-hunting dogs, organized by the SDC club! Free admission; refreshments available on site. A great opportunity to discover this unique canine sport!

L’événement Concours de cavage sur carrés (chiens truffiers) Bayet a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule