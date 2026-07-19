Concours de cavage sur carrés (chiens truffiers) Bayet
samedi 8 août 2026 · Bayet
Informations pratiques
Bayet
Concours de cavage sur carrés (chiens truffiers)
Stade Municipal Île des Grottes Bayet Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Concours de cavage sur carrés pour chiens truffiers organisé par le club SDC ! Entrée gratuite, buvette sur place. Une belle occasion de découvrir cette discipline canine originale !
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Stade Municipal Île des Grottes Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes sport-dressage-canin@orange.fr
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English :
Truffle-hunting competition on marked plots for truffle-hunting dogs, organized by the SDC club! Free admission; refreshments available on site. A great opportunity to discover this unique canine sport!
L’événement Concours de cavage sur carrés (chiens truffiers) Bayet a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de tourisme Val de Sioule
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