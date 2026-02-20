Concours de châteaux de sable Rue du Sauvetage Les Moutiers-en-Retz
Concours de châteaux de sable Rue du Sauvetage Les Moutiers-en-Retz lundi 13 juillet 2026.
Les Moutiers-en-Retz
Concours de châteaux de sable
Rue du Sauvetage Plage du Pré Vincent Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-03
Aux Moutiers-en-Retz, le concours de châteaux de sable promet un moment créatif et convivial pour toute la famille sur la plage.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, pourront laisser parler leur imagination en construisant leur plus beau château de sable avec leurs pelles et leurs seaux. Dans une ambiance détendue et amusante, chacun pourra participer à son rythme et profiter d’un après-midi sur la plage.
À la fin du concours, les créations seront départagées avant l’annonce des résultats.
Informations pratiques
Les participants doivent se munir de leur matériel de plage pelles, sceaux, etc.
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.
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Rue du Sauvetage Plage du Pré Vincent Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 75 32 39 79 cn.moutiers@orange.fr
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English :
In Moutiers-en-Retz, the sandcastle contest promises a creative and convivial moment for the whole family on the beach.
L’événement Concours de châteaux de sable Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic
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