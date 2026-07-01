Concours de cocardes Plaine de La Bartère Casteljaloux
vendredi 24 juillet 2026 · Plaine de La Bartère · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Concours de cocardes
Plaine de La Bartère Arènes Pierre Gaujous Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concours de cocardes.
Vache pour les amateurs et taurillon pour les enfants.
Buvette, petite restauration sur place.
Concours de cocardes.
Vache pour les amateurs et taurillon pour les enfants.
Buvette, petite restauration sur place. .
Plaine de La Bartère Arènes Pierre Gaujous Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 68 19 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de cocardes
Cockade Contest.
Vache for adults and Taurillon for children.
Refreshments and light snacks available on site.
L’événement Concours de cocardes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
À voir aussi à Casteljaloux (Lot-et-Garonne)
- Danse Polynésienne Lac de Clarens Casteljaloux 15 juillet 2026
- Le pti marché du bien-être Lac de Clarens Casteljaloux 16 juillet 2026
- Visite de Casteljaloux à la lanterne Casteljaloux 16 juillet 2026
- Visite de Casteljaloux à la lanterne Casteljaloux 16 juillet 2026
- Courses landaises, La Bartère Casteljaloux 17 juillet 2026