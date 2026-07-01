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Concours de cocardes Plaine de La Bartère Casteljaloux

vendredi 24 juillet 2026 · Plaine de La Bartère · Casteljaloux

Concours de cocardes Plaine de La Bartère Casteljaloux

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Plaine de La Bartère
Adresse
Arènes Pierre Gaujous
Ville
47700 Casteljaloux
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Casteljaloux

Concours de cocardes

Plaine de La Bartère Arènes Pierre Gaujous Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concours de cocardes.
Vache pour les amateurs et taurillon pour les enfants.
Buvette, petite restauration sur place.
Concours de cocardes.
Vache pour les amateurs et taurillon pour les enfants.
Buvette, petite restauration sur place.   .

Plaine de La Bartère Arènes Pierre Gaujous Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 68 19 94 

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English : Concours de cocardes

Cockade Contest.
Vache for adults and Taurillon for children.
Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Concours de cocardes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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