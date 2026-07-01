Concours de cocardes Plaine de La Bartère Casteljaloux

Informations pratiques

Casteljaloux

Concours de cocardes

Plaine de La Bartère Arènes Pierre Gaujous Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concours de cocardes.

Vache pour les amateurs et taurillon pour les enfants.

Buvette, petite restauration sur place.

Concours de cocardes.

Vache pour les amateurs et taurillon pour les enfants.

Buvette, petite restauration sur place. .

Plaine de La Bartère Arènes Pierre Gaujous Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 68 19 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de cocardes

Cockade Contest.

Vache for adults and Taurillon for children.

Refreshments and light snacks available on site.

L’événement Concours de cocardes Casteljaloux a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne