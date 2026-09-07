Concours de l’oeil-de-boeuf, La Coopérative – musée Cérès Franco, Montolieu

Informations pratiques

Concours de l’oeil-de-boeuf Samedi 17 octobre, 14h30 La Coopérative – musée Cérès Franco Aude

Réservé au plus de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

L’œil-de-bœuf : une forme en architecture, mais aussi le thème de six expositions organisées par Cérès Franco entre 1962 et 1972, autour du format rond ou ovale.

À l’image des près de 200 artistes qui avaient répondu à l’appel de Cérès Franco, viens toi aussi créer ton propre œil-de-bœuf à l’occasion d’un concours de dessin.

Des lots sont à gagner et le dessin lauréat sera exposé pendant quelques semaines dans les salles du musée.

La Coopérative – musée Cérès Franco 5 route d’Alzonne 11170 Montolieu Montolieu 11170 Aude Occitanie 04 68 76 12 54 https://www.museeceresfranco.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.museeceresfranco.com/ »}] Musée d’art moderne et contemporain présentant les 1 763 œuvres de la collection de Cérès Franco (1926-2021), galeriste et collectionneuse d’origine brésilienne. Parking sur l’esplanade : 4 places, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite.

Autres possibilités de stationnement route de Villelongue ou derrière la Maison Saint-Vincent-de-Paul, à 5 min à pied. Itinéraire fléché.

L’œil-de-bœuf : une forme en architecture, mais aussi le thème de six expositions organisées par Cérès Franco entre 1962 et 1972, autour du format rond ou ovale.

© Patrice Bouvier