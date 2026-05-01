Concours de palets Évellys
Concours de palets Évellys samedi 30 mai 2026.
Évellys
Concours de palets
Base de loisirs de Naizin Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concours de palets sur planche à la base de loisirs.
10€ la doublette, planches fournies.
Inscription sur place dès 14h, tirage des équipes à 14h30.
De nombreux lots à gagner, buvette sur place. .
Base de loisirs de Naizin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 6 17 47 29 77
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English :
L’événement Concours de palets Évellys a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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