Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de palets Évellys

Concours de palets Évellys samedi 30 mai 2026.

Adresse : Base de loisirs de Naizin

Ville : 56500 Évellys

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Évellys

Concours de palets

Base de loisirs de Naizin Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concours de palets sur planche à la base de loisirs.
10€ la doublette, planches fournies.
Inscription sur place dès 14h, tirage des équipes à 14h30.
De nombreux lots à gagner, buvette sur place.   .

Base de loisirs de Naizin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 6 17 47 29 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de palets Évellys a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

À voir aussi à Évellys (Morbihan)