Évellys

Concours de palets

Base de loisirs de Naizin Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concours de palets sur planche à la base de loisirs.

10€ la doublette, planches fournies.

Inscription sur place dès 14h, tirage des équipes à 14h30.

De nombreux lots à gagner, buvette sur place. .

Base de loisirs de Naizin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 6 17 47 29 77

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English :

L’événement Concours de palets Évellys a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE