Pardon de Ste Brigitte Ste Brigitte Évellys
Pardon de Ste Brigitte Ste Brigitte Évellys lundi 25 mai 2026.
Évellys
Pardon de Ste Brigitte
Ste Brigitte Naizin Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Pardon traditionnel à partir de 10h30 avec une messe suivie de la procession à la fontaine. De 11h à 14h, repas à emporter. Buvette sur place toute la journée. .
Ste Brigitte Naizin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 43 27
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English :
L’événement Pardon de Ste Brigitte Évellys a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CMC Destination Brocéliande
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