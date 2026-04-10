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Pardon de Ste Brigitte Ste Brigitte Évellys

Pardon de Ste Brigitte Ste Brigitte Évellys lundi 25 mai 2026.

Lieu : Ste Brigitte

Adresse : Naizin

Ville : 56500 Évellys

Département : Morbihan

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Évellys

Pardon de Ste Brigitte

Ste Brigitte Naizin Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-25

Pardon traditionnel à partir de 10h30 avec une messe suivie de la procession à la fontaine. De 11h à 14h, repas à emporter. Buvette sur place toute la journée.   .

Ste Brigitte Naizin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 43 27 

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English :

L’événement Pardon de Ste Brigitte Évellys a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CMC Destination Brocéliande

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