Pardon de Ste Brigitte Ste Brigitte Évellys

Évellys

Pardon de Ste Brigitte

Ste Brigitte Naizin Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Pardon traditionnel à partir de 10h30 avec une messe suivie de la procession à la fontaine. De 11h à 14h, repas à emporter. Buvette sur place toute la journée. .

Ste Brigitte Naizin Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 43 27

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English :

L’événement Pardon de Ste Brigitte Évellys a été mis à jour le 2026-04-10 par OT CMC Destination Brocéliande