CONCOURS DE PECHE A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels
CONCOURS DE PECHE A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels samedi 30 mai 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
CONCOURS DE PECHE A CEILHES
Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concours de pêche à Ceilhes et Rocozels.
RDV pour le 3ème trophée Francis Lageze
Aire pique-nique , Buvette , Restauration sur place (réservation conseillée au 06 85 32 19 58)
Société Ceilhoise de Pêche, place de la Mairie, 34260 Ceilhes Rocozels
Concours de pêche à Ceilhes et Rocozels.
RDV pour le 3ème trophée Francis Lageze
Renseignements inscriptions
– Pré-inscriptions (conseillée) au 06 85 32 19 58 jusqu’au 29 mai.
– Inscriptions sur place le 30 mai jusqu’à 9h00
– Maximum 100 inscriptions pour le concours
– Tarif 10,00 euros adultes, 5,00 euros enfants de 5 à 12 ans
Règlement
– 4 prises maximum
– 1 ligne par pêcheur, 1 pêcheur par poste
– Appâts naturels obligatoires (maïs, vers, teignes)
– Autres appâts interdits (asticots…), amorçage, vairon manié interdits
– Mesure des poissons à la 4ième prise ou à la fin du concours
A GAGNER
TROPHÉE, MATERIEL de PÊCHE, BONS D’ACHAT
Aire pique-nique , Buvette , Restauration sur place (réservation conseillée au 06 85 32 19 58)
Société Ceilhoise de Pêche, place de la Mairie, 34260 Ceilhes Rocozels .
Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 89
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English : CONCOURS DE PECHE A CEILHES
Fishing competition in Ceilhes and Rocozels.
RDV for the 3rd Francis Lageze trophy
Picnic area , Refreshment bar , Catering on site (reservation recommended on 06 85 32 19 58)
Société Ceilhoise de Pêche, place de la Mairie, 34260 Ceilhes Rocozels
L’événement CONCOURS DE PECHE A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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