Ceilhes-et-Rocozels

CONCOURS DE PECHE A CEILHES

Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Concours de pêche à Ceilhes et Rocozels.

RDV pour le 3ème trophée Francis Lageze

Aire pique-nique , Buvette , Restauration sur place (réservation conseillée au 06 85 32 19 58)

Société Ceilhoise de Pêche, place de la Mairie, 34260 Ceilhes Rocozels

Concours de pêche à Ceilhes et Rocozels.

RDV pour le 3ème trophée Francis Lageze

Renseignements inscriptions

– Pré-inscriptions (conseillée) au 06 85 32 19 58 jusqu’au 29 mai.

– Inscriptions sur place le 30 mai jusqu’à 9h00

– Maximum 100 inscriptions pour le concours

– Tarif 10,00 euros adultes, 5,00 euros enfants de 5 à 12 ans

Règlement

– 4 prises maximum

– 1 ligne par pêcheur, 1 pêcheur par poste

– Appâts naturels obligatoires (maïs, vers, teignes)

– Autres appâts interdits (asticots…), amorçage, vairon manié interdits

– Mesure des poissons à la 4ième prise ou à la fin du concours

A GAGNER

TROPHÉE, MATERIEL de PÊCHE, BONS D’ACHAT

Aire pique-nique , Buvette , Restauration sur place (réservation conseillée au 06 85 32 19 58)

Société Ceilhoise de Pêche, place de la Mairie, 34260 Ceilhes Rocozels .

Avenue du Lac Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 89

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English : CONCOURS DE PECHE A CEILHES

Fishing competition in Ceilhes and Rocozels.

RDV for the 3rd Francis Lageze trophy

Picnic area , Refreshment bar , Catering on site (reservation recommended on 06 85 32 19 58)

Société Ceilhoise de Pêche, place de la Mairie, 34260 Ceilhes Rocozels

L’événement CONCOURS DE PECHE A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB