Concours de pêche adultes Route du Plan d’Eau Chaillac-sur-Vienne
samedi 15 août 2026 · Route du Plan d'Eau · Chaillac-sur-Vienne
Informations pratiques
Chaillac-sur-Vienne
Concours de pêche adultes
Route du Plan d’Eau Plan d’eau de Bujaras Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Participez à un concours de pêche placé sous le signe de la convivialité et de la passion ! Que vous soyez pêcheur confirmé ou amateur de belles journées au bord de l’eau, venez relever le défi dans un cadre naturel agréable. Installez-vous au bord du plan d’eau, testez votre technique et mesurez-vous aux autres participants dans une ambiance chaleureuse et sportive. Le concours, limité à 30 pêcheurs, se déroule selon un règlement favorisant l’équité entre tous. Carte de pêche obligatoire. Une belle occasion de partager un moment de détente, d’échanger entre passionnés et de profiter pleinement de la nature. Pensez à réserver votre place, le nombre de participants est limité ! .
Route du Plan d’Eau Plan d’eau de Bujaras Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 38 25 41
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English : Concours de pêche adultes
L’événement Concours de pêche adultes Chaillac-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-07-15 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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