Informations pratiques

Arette

Concours de pêche

Au Virgou Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Concours de pêche pour les enfants de 7 à 11 ans. Inscription gratuite sur place dès 9 heures. Début du concours à 9h30. .

Au Virgou Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Arette a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn