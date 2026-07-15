AGENDA · Arette
Concours de pêche Arette
jeudi 6 août 2026 · Arette
Informations pratiques
Arette
Concours de pêche
Au Virgou Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Concours de pêche pour les enfants de 7 à 11 ans. Inscription gratuite sur place dès 9 heures. Début du concours à 9h30. .
Au Virgou Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 88 90 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Arette a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
À voir aussi à Arette (Pyrénées-Atlantiques)
- Vis ma vie de berger Arette 20 juillet 2026
- Séance d’escalade en milieu naturel Arette 20 juillet 2026
- Visite guidée du moulin communal d’Arette Arette 20 juillet 2026
- Visite guidée du moulin communal d’Arette Arette 20 juillet 2026
- Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette 21 juillet 2026