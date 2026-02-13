Concours de pêche aux carnassiers

Bouvaincourt-sur-Bresle Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 13:30:00

fin : 2026-05-03 16:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Inscription 15€

No kill aux Leurres en deux manches 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30.

Restauration sur place

Carte de pêche obligatoire.

Restauration sur place.

Sur réservation

Inscription 15€

No kill aux Leurres en deux manches 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30.

Restauration sur place

Carte de pêche obligatoire.

Restauration sur place.

Sur réservation .

Bouvaincourt-sur-Bresle 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 23 80 58 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Registration 15?

No kill with lures in two rounds: 9:30 am to 11:30 am and 1:30 pm to 4:30 pm.

Catering on site

Fishing card required.

Catering on site.

On reservation

L’événement Concours de pêche aux carnassiers Bouvaincourt-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-02-13 par DESTINATION LE TREPORT MERS