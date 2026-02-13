Concours de pêche aux carnassiers Bouvaincourt-sur-Bresle
Concours de pêche aux carnassiers Bouvaincourt-sur-Bresle dimanche 3 mai 2026.
Concours de pêche aux carnassiers
Bouvaincourt-sur-Bresle Somme
Début : 2026-05-03 13:30:00
fin : 2026-05-03 16:30:00
2026-05-03
Inscription 15€
No kill aux Leurres en deux manches 9h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30.
Sur réservation
Bouvaincourt-sur-Bresle 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 23 80 58 29
English :
Registration 15?
No kill with lures in two rounds: 9:30 am to 11:30 am and 1:30 pm to 4:30 pm.
Catering on site
Fishing card required.
Catering on site.
On reservation
