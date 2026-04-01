Bouvaincourt-sur-Bresle

Festival de l’oiseau A la recherche des petites bêtes de la Bresle !

Bouvaincourt-sur-Bresle Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Prêts pour une aventure au bord de l’eau ? Partons explorer la Bresle et les étangs de Bouvaincourt-sur-Bresle pour découvrir les incroyables petites bêtes qui y vivent ! Escargots d’eau, larves de libellules et bien d’autres surprises nous attendent.

En observant ces curieuses créatures, nous apprendrons tout sur leurs cycles de vie et leurs astuces pour s’adapter à la vie dans l’eau.

Tarif enfant (moins de 14 ans) 5 €

Prêts pour une aventure au bord de l’eau ? Partons explorer la Bresle et les étangs de Bouvaincourt-sur-Bresle pour découvrir les incroyables petites bêtes qui y vivent ! Escargots d’eau, larves de libellules et bien d’autres surprises nous attendent.

En observant ces curieuses créatures, nous apprendrons tout sur leurs cycles de vie et leurs astuces pour s’adapter à la vie dans l’eau.

Tarif enfant (moins de 14 ans) 5 € .

Bouvaincourt-sur-Bresle 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 02 02 contact@festival-oiseau-naturel.com

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English :

Ready for a waterside adventure? Let’s explore the Bresle and the ponds of Bouvaincourt-sur-Bresle to discover the incredible little creatures that live there! Water snails, dragonfly larvae and many other surprises await us.

As we observe these curious creatures, we’ll learn all about their life cycles and the tricks they use to adapt to life in the water.

Children (under 14): 5 ?

L’événement Festival de l’oiseau A la recherche des petites bêtes de la Bresle ! Bouvaincourt-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-04-10 par DESTINATION LE TREPORT MERS