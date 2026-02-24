Concours de pêche Route de Chateau-Chervix Coussac-Bonneval

Concours de pêche Route de Chateau-Chervix Coussac-Bonneval dimanche 5 juillet 2026.

Route de Chateau-Chervix Etang de la Marche Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Inscription, buvette, restauration sur place.
Nombreux lots.   .

Route de Chateau-Chervix Etang de la Marche Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 74 21 16  jeanjacquesbonnet87@gmail.com

