Exposition du concours photos Les animaux domestiques Coussac-Bonneval
Exposition du concours photos Les animaux domestiques Coussac-Bonneval mardi 7 juillet 2026.
Coussac-Bonneval
Exposition du concours photos Les animaux domestiques
19 Avenue du 11 Novembre 1918 Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Chaque été, la municipalité de Coussac bonneval invite tous les amateurs de photos à découvrir une exposition des clichés réalisés par des passionnés adultes et enfants . Cette année, le thème retenu est celui des animaux domestiques. Venez admirer le travail et votez pour votre photo préférée. .
19 Avenue du 11 Novembre 1918 Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
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English : Exposition du concours photos Les animaux domestiques
L’événement Exposition du concours photos Les animaux domestiques Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix
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