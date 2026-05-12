Coussac-Bonneval

Exposition du concours photos Les animaux domestiques

19 Avenue du 11 Novembre 1918 Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Chaque été, la municipalité de Coussac bonneval invite tous les amateurs de photos à découvrir une exposition des clichés réalisés par des passionnés adultes et enfants . Cette année, le thème retenu est celui des animaux domestiques. Venez admirer le travail et votez pour votre photo préférée. .

19 Avenue du 11 Novembre 1918 Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition du concours photos Les animaux domestiques

L’événement Exposition du concours photos Les animaux domestiques Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix