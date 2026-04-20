Château de Bonneval Concert avec Jazzmin Château de Bonneval Coussac-Bonneval

Coussac-Bonneval

Château de Bonneval Concert avec Jazzmin

Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Ambiance jazzy au Château de Bonneval

Vivez une soirée musicale unique dans la cour intérieure du Château de Bonneval avec le groupe Jazzmin. Entre swing élégant, bossa envoûtante et reprises pop revisitées, ce concert promet une belle parenthèse estivale. Installez-vous dans un cadre patrimonial exceptionnel et profitez d’un moment chaleureux. Une expérience sensorielle alliant musique live, patrimoine et convivialité, à savourer en toute simplicité. .

Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 19 49 06

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English : Château de Bonneval Concert avec Jazzmin

L’événement Château de Bonneval Concert avec Jazzmin Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays de Saint-Yrieix