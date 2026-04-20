Château de Bonneval Concert avec Jazzmin Château de Bonneval Coussac-Bonneval
Château de Bonneval Concert avec Jazzmin Château de Bonneval Coussac-Bonneval samedi 11 juillet 2026.
Coussac-Bonneval
Château de Bonneval Concert avec Jazzmin
Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Ambiance jazzy au Château de Bonneval
Vivez une soirée musicale unique dans la cour intérieure du Château de Bonneval avec le groupe Jazzmin. Entre swing élégant, bossa envoûtante et reprises pop revisitées, ce concert promet une belle parenthèse estivale. Installez-vous dans un cadre patrimonial exceptionnel et profitez d’un moment chaleureux. Une expérience sensorielle alliant musique live, patrimoine et convivialité, à savourer en toute simplicité. .
Château de Bonneval 11 Place aux foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 19 49 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Château de Bonneval Concert avec Jazzmin
L’événement Château de Bonneval Concert avec Jazzmin Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pays de Saint-Yrieix
À voir aussi à Coussac-Bonneval (Haute-Vienne)
- Château de Bonneval Concert avec la chorale Ayen Voices Château de Bonneval Coussac-Bonneval 27 juin 2026
- Route de la Pomme du Limousin Visite verger 2026 Coussac-Bonneval 2 juillet 2026
- Concours de pêche Route de Chateau-Chervix Coussac-Bonneval 5 juillet 2026
- Domaines du Moulin Authier Concert live ambiance pop Coussac-Bonneval 5 juillet 2026
- Château de Bonneval Théâtre d’improvisation avec la troupe Kremlimpro Place aux Foires Coussac-Bonneval 7 juillet 2026