Concours de pêche Cuise-la-Motte
Concours de pêche Cuise-la-Motte samedi 27 juin 2026.
Cuise-la-Motte
Concours de pêche
366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte Oise
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 07:00:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
L’association Le Goujon de Cuise-la-Motte vous invite pour un concours de pêche !
Dernière inscription le 24 juin 2026.
Réstauration et buvette sur place.
L’association Le Goujon de Cuise-la-Motte vous invite pour un concours de pêche !
Dernière inscription le 24 juin 2026.
Réstauration et buvette sur place. .
366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 52 55 35 65 littiere.patrick@hotmail.fr
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English :
The association Le Goujon de Cuise-la-Motte invites you to a fishing competition!
Last entry on June 24, 2026.
Food and refreshments on site.
L’événement Concours de pêche Cuise-la-Motte a été mis à jour le 2026-05-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme