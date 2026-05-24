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Concours de pêche Cuise-la-Motte

Concours de pêche Cuise-la-Motte samedi 27 juin 2026.

Adresse : 366 Rue de Neuffontaines

Ville : 60350 Cuise-la-Motte

Département : Oise

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 15 15 Tarif réduit

Cuise-la-Motte

Concours de pêche

366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 07:00:00
fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :
2026-06-27

L’association Le Goujon de Cuise-la-Motte vous invite pour un concours de pêche !

Dernière inscription le 24 juin 2026.
Réstauration et buvette sur place.
L’association Le Goujon de Cuise-la-Motte vous invite pour un concours de pêche !

Dernière inscription le 24 juin 2026.
Réstauration et buvette sur place.   .

366 Rue de Neuffontaines Cuise-la-Motte 60350 Oise Hauts-de-France +33 6 52 55 35 65  littiere.patrick@hotmail.fr

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English :

The association Le Goujon de Cuise-la-Motte invites you to a fishing competition!

Last entry on June 24, 2026.
Food and refreshments on site.

L’événement Concours de pêche Cuise-la-Motte a été mis à jour le 2026-05-24 par Compiègne Pierrefonds Tourisme

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