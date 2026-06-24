Concours de pêche et pétanque Meslan
mardi 14 juillet 2026 · Meslan
Informations pratiques
Meslan
Concours de pêche et pétanque
Plan d’eau Meslan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le comité des fêtes de Meslan vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur, du sport et de la détente ! Dès 9h concours de pêche à la truite. A 14h30 concours de pétanque en doublette. Buvette toute la journée et grillades le midi. .
Plan d’eau Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 82 23 40 04
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English :
L’événement Concours de pêche et pétanque Meslan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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