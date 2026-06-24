Informations pratiques

Meslan

Concours de pêche et pétanque

Plan d’eau Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le comité des fêtes de Meslan vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur, du sport et de la détente ! Dès 9h concours de pêche à la truite. A 14h30 concours de pétanque en doublette. Buvette toute la journée et grillades le midi. .

Plan d’eau Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 82 23 40 04

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English :

L’événement Concours de pêche et pétanque Meslan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan