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AGENDA · Meslan

Concours de pêche et pétanque Meslan

mardi 14 juillet 2026 · Meslan

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Plan d'eau
Ville
56320 Meslan
Département
Morbihan
Tarif

Meslan

Concours de pêche et pétanque

Plan d’eau Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le comité des fêtes de Meslan vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur, du sport et de la détente ! Dès 9h concours de pêche à la truite. A 14h30 concours de pétanque en doublette. Buvette toute la journée et grillades le midi.   .

Plan d’eau Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 6 82 23 40 04 

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English :

L’événement Concours de pêche et pétanque Meslan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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