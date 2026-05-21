Concours de pêche Eymoutiers
Concours de pêche Eymoutiers dimanche 14 juin 2026.
Eymoutiers
Concours de pêche
Étang de Fressengeas Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 11:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Concours de pêche ouvert à tous. Carte de pêche non obligatoire. .
Étang de Fressengeas Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Eymoutiers a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Portes de Vassivière
À voir aussi à Eymoutiers (Haute-Vienne)
- Eymoutiers en fête 3ème édition Eymoutiers 12 juin 2026
- Cirque Bidon: Sand pour Sand Bidon ! Eymoutiers 24 juin 2026
- Concert Baroque-trad Bocane par le duo Garenne Route de Nedde Eymoutiers 5 juillet 2026
- Projection du film Echos d’estives Château de Toulondit Eymoutiers 9 juillet 2026
- Fête du 14 juillet Eymoutiers 14 juillet 2026