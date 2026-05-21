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Concours de pêche Eymoutiers

Concours de pêche Eymoutiers

Concours de pêche Eymoutiers dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Étang de Fressengeas

Ville : 87120 Eymoutiers

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Eymoutiers

Concours de pêche

Étang de Fressengeas Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 11:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Concours de pêche ouvert à tous. Carte de pêche non obligatoire.   .

Étang de Fressengeas Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Eymoutiers a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Portes de Vassivière

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