Projection du film Echos d’estives Château de Toulondit Eymoutiers

Eymoutiers

Projection du film Echos d’estives

Château de Toulondit 4 chemin du Buchou Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez Echos d’estives , un film sur le thème des bergers et bergères des Pyrénées. Présence possible des réalisatrices. Cinéma en plein air.

Durée 1h. A partir de 5 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos. .

Château de Toulondit 4 chemin du Buchou Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Projection du film Echos d’estives

L’événement Projection du film Echos d’estives Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin