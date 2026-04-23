Projection du film Echos d’estives Château de Toulondit Eymoutiers
Projection du film Echos d’estives Château de Toulondit Eymoutiers jeudi 9 juillet 2026.
Eymoutiers
Projection du film Echos d’estives
Château de Toulondit 4 chemin du Buchou Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez Echos d’estives , un film sur le thème des bergers et bergères des Pyrénées. Présence possible des réalisatrices. Cinéma en plein air.
Durée 1h. A partir de 5 ans.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos. .
Château de Toulondit 4 chemin du Buchou Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection du film Echos d’estives
L’événement Projection du film Echos d’estives Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin
À voir aussi à Eymoutiers (Haute-Vienne)
- CONFERENCE Nos comportements face au changement climatique Espace Tibord du Chalard Eymoutiers 27 avril 2026
- Circuit du Suquet de la Grolle Eymoutiers Haute-Vienne 1 mai 2026
- Le Tour d’Eymoutiers Eymoutiers Haute-Vienne 1 mai 2026
- Sentier des gorges de la Vienne Eymoutiers Haute-Vienne 1 mai 2026
- Un chemin de Saint-Jacques, variante Eymoutiers Chamberet Treignac Eymoutiers Haute-Vienne 1 mai 2026