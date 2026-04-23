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Projection du film Echos d’estives Château de Toulondit Eymoutiers

Projection du film Echos d’estives Château de Toulondit Eymoutiers

Projection du film Echos d’estives Château de Toulondit Eymoutiers jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Château de Toulondit

Adresse : 4 chemin du Buchou

Ville : 87120 Eymoutiers

Département : Haute-Vienne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Eymoutiers

Projection du film Echos d’estives

Château de Toulondit 4 chemin du Buchou Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Découvrez Echos d’estives , un film sur le thème des bergers et bergères des Pyrénées. Présence possible des réalisatrices. Cinéma en plein air.

Durée 1h. A partir de 5 ans.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.   .

Château de Toulondit 4 chemin du Buchou Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00 

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English : Projection du film Echos d’estives

L’événement Projection du film Echos d’estives Eymoutiers a été mis à jour le 2026-04-23 par PNR Millevaches en Limousin

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