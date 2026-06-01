Ateliers Les Arts au Soleil Eymoutiers
Ateliers Les Arts au Soleil Eymoutiers jeudi 9 juillet 2026.
Eymoutiers
Ateliers Les Arts au Soleil
Route de Nedde Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Des ateliers d’arts plastiques sont proposés pendant les vacances scolaires.
Ces ateliers ont pour support les peintures de l’exposition en cours. Ils ont pour but d’exercer sa propre créativité à travers les formes, les couleurs, les matières et les techniques par l’utilisation de matériaux divers et originaux. Les thèmes des ateliers sont adaptés selon l’âge des participants et sont particulièrement enrichissants lorsque toute la famille participe à l’activité.
Réservation par téléphone. .
Route de Nedde Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr
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English : Ateliers Les Arts au Soleil
L’événement Ateliers Les Arts au Soleil Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-01 par Terres de Limousin
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