Eymoutiers

Ateliers Les Arts au Soleil

Route de Nedde Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Des ateliers d’arts plastiques sont proposés pendant les vacances scolaires.

Ces ateliers ont pour support les peintures de l’exposition en cours. Ils ont pour but d’exercer sa propre créativité à travers les formes, les couleurs, les matières et les techniques par l’utilisation de matériaux divers et originaux. Les thèmes des ateliers sont adaptés selon l’âge des participants et sont particulièrement enrichissants lorsque toute la famille participe à l’activité.

Réservation par téléphone. .

Route de Nedde Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

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English : Ateliers Les Arts au Soleil

L’événement Ateliers Les Arts au Soleil Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-01 par Terres de Limousin